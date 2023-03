Lexa freta jato para ir encontrar MC Guimê após eliminação do BBB 23

Após a desclassificação de MC Guimê do BBB 23, Lexa, esposa do cantor, apareceu chorando muito com a situação nos Stories. Em seguida, ela contou que fretou um jato e estava indo para o Rio de Janeiro se encontrar com o artista.

“Estou indo para o Rio de Janeiro para conversar, colocar tudo em pratos limpos e decidir o que vai ser da vida, mas principalmente estar do lado em um momento tão difícil. O que vai acontecer só Deus sabe. São quase dez anos juntos, é muito tempo, mas eu também sou um ser humano e minhas dores são válidas. Vamos conversar, e não quero ficar me expondo. Quem sabe um dia eu venho aqui falar para vocês”, disse ela.

Segundo o colunista do UOL Lucas Pasin, Lexa e Guimê ainda estavam em processo de reconciliação quando ele entrou no BBB, em janeiro. Eles, inclusive, ainda não estavam morando juntos após dois meses divorciados. A família da cantora decidiu apoiar a participação de Guimê no reality, mesmo sem os dois terem se resolvido 100%.

Antes de a TV Globo eliminar o artista, Lexa já tinha dito nas redes sociais que não iria mais assistir ao reality, e também havia retirado a torcida para o marido.