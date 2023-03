Cantora Lexa chora após eliminação de MC Guimê no BBB 23: 'pesadelo'

Após a eliminação MC Guimê e Cara de Sapato do BBB 23, Lexa postou um vídeo chorando com a notícia. "Pesadelo", disse, na noite desta quinta-feira (16).

Na madrugada desta quarta, ela já tinha ido às redes sociais para se pronunciar. Depois de ver MC Guimê, protagonizar cenas tocando o corpo da participante mexicana, a funkeira escreveu um desabafo mostrando o quanto está decepcionada com o marido. "Ele nunca foi essa pessoa", ela disse.

"Todo mundo que me acompanha no Instagram viu toda a minha dedicação, nos últimos meses, pra ver o Guimê brilhar. Guimê me conheceu com 19 anos, hoje eu tenho 28, eu cresci e amadureci ao lado dele, e ele nunca foi essa pessoa", comentou a cantora. "Tô assustada, triste e decepcionada. Dói demais. Tô arrasada, no fundo do poço", continuou.

Forte torcedora do marido fora da casa mais vigiada do Brasil, Lexa afirmou, ainda, que não irá mais assistir ao reality show da TV Globo. "Não assistirei mais o programa e me retiro completamente desse cenário. Obrigada pelo carinho de todos, mas agora é hora de cuidar de mim", concluiu a dona de hits como 'Sapequinha' e 'Só depois do Carnaval'.

Nos comentários da postagem, Lexa foi apoiada por diversas outras mulheres, como Danny Bond, Sabrina Sato, Yasmin Brunet, Lore Improta e as ex-BBBs Kerline e Tina Calamba. A última, inclusive, é da mesma edição que Guimê e costumava ser aliada do MC. "Estou aqui, marida", escreveu Tina, que também é empresária e comunicadora.

Expulsão de Sapato e Guimê

Cara de Sapato e MC Guimê foram expulsos na noite desta quinta-feira (16) após assediarem Dania Mendez, participante do ‘La Casa de los Famosos’ que participa de intercâmbio no reality brasileiro. A decisão foi anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt no programa ao vivo.

Antes da expulsão, o programa exibiu uma sequência de imagens da festa do líder Guimê, entre a noite de quarta-feira (15) e a madrugada desta quinta.

Em determinado momento da noite, MC Guimê passou a mão no corpo de Dania, que ficou visivelmente desconcertada. As imagens também mostram, em outro momento, Cara de Sapato segurando a cabeça de Dania para beijá-la.