Lexa diz que teve 'crise de amnésia' após expulsão de MC Guimê do BBB 23

A cantora Lexa falou pela primeira vez sobre o casamento com funkeiro MC Guimê, após ele ser expulso do BBB 23. Nessa terça-feira (21), ela revelou que precisou de assistência médica devido ao episódio e que teve uma "crise de amnésia".

Em nota enviada ao programa Fofocalizando, do SBT, a artista relatou que nunca expusera tanto a vida pessoal para o público, e a repercussão do episódio a surpreendeu.

“Em 10 anos de carreira, nunca me expus tanto. Nunca foi minha índole, e eu nunca fui uma artista polêmica. Quando casei, sempre mantivemos tudo dentro do respeito e amor”, iniciou no comunicado.

No dia que tudo aconteceu, foi um choque de realidade para mim, sempre mantive meu relacionamento fora dos holofotes. Tudo que vinha de mim era carinho, amor e cumplicidade. Por isso, minha mente entrou em blackout [apagão, em inglês], tive uma crise de amnésia dissociativa, de acordo com meus médicos. Só consegui lembrar de algumas coisas agora”, detalhou.

Após Guimê ser expulso, Lexa chegou a fretar um jato particular, de São Paulo para o Rio de Janeiro, para ir encontrar o companheiro e dar apoio a ele. Na ocasião, ela explicou que precisava conversar com ele para saber o que aconteceria com os dois.

“Estou indo para o Rio de Janeiro para conversar, colocar tudo em pratos limpos e decidir o que vai ser da vida, mas principalmente estar do lado em um momento tão difícil. O que vai acontecer só Deus sabe", disse a artista na época.

Sobre o companheiro, a cantora declarou nessa terça-feira que ele estaria "pagando pelo que fez". Ela ainda contou que agora está focada na vida profissional.

“Recebi muitas mensagens durante esse tempo, algumas muito boas, e sou muito grata, mas algumas me invalidando e me machucando. Peço desculpas pela exposição. Já o Guimê está pagando pelo que ele fez, o problema é dele, ele que tem que enfrentar. Preciso focar em mim, na minha carreira e viver o meu próprio sonho”, continuou.

No comunicado, ela também explicou que não deixará de compartilhar acontecimentos da sua vida nas redes sociais, mas tentará manter o lado pessoal o mais longe possível dos holofotes.

“Pretendo expor o mínimo possível de minha vida pessoal. Se eu postar minhas músicas, tentando me animar, peço que não me xinguem”, finalizou.

Eliminação de Guimê

O marido da cantora foi expulso do reality após assediar a sister Dania Mendez, participante da edição do Big Brother mexicano que fez um breve intercâmbio na casa em dinâmica do programa. O episódio também culminou na saída de Antônio "Cara de Sapato", que não desistiu das investidas sobre a mulher mesmo que ela tenha apresentado desinteresse.

Lexa se manteve ativa nas redes com o desenrolar dos acontecimentos, lamentando a conduta do cônjuge.