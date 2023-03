Lexa posta nova foto e web aponta indireta para MC Guimê: 'agora é só trampo'

Em meio à crise no relacionamento com MC Guimê, a cantora Lexa voltou a usar as redes sociais na tarde desta segunda-feira (20). A artista publicou foto em um estúdio de gravação e escreveu na legenda: "A meta agora é só trampo", o que alguns internautas apontaram como uma indireta ao marido.

Já nos Stories, Lexa publicou um vídeo sem áudio durante uma reunião dentro do mesmo estúdio. "Ouvindo as próximas músicas", disse ela, animada e fazendo mistério aos seguidores sobre o próximo trabalho.

Alguns usuários do Instagram ainda apontaram um detalhe na foto da funkeira: ela está sem aliança, aumentando os rumores de uma possível separação.

Nos comentários, Lexa recebeu o apoio dos fãs. "As mulheres não choram, as mulheres faturam", "Até que fim, né? Não tava entregando nada só dedicada ao jogo e deu no que deu" e "Vem com tudo e vem maravilhosa e inspiradora do jeito que você é" foram alguns dos comentários.

Eliminação de Guimê

O marido da cantora foi expulso do reality após assediar a sister Dania Mendez, participante da edição do Big Brother mexicano que fez um breve intercâmbio na casa em dinâmica do programa. O episódio também culminou na saída de Antônio "Cara de Sapato", que não desistiu das investidas sobre a mulher mesmo que ela tenha apresentado desinteresse.

Lexa se manteve ativa nas redes com o desenrolar dos acontecimentos, lamentando a conduta do cônjuge.

Suposta festa

Lexa foi às redes sociais para negar que ela tenha promovido uma festa para receber MC Guimê. A informação foi veiculada pelo colunista Leo Dias, do site Metrópoles.

A suposta comemoração teria ocorrido na madrugada de sábado (18) na casa da mãe da funkeira, no Rio de Janeiro. Lexa, contudo, nega que tenha sido com o objetivo de receber Guimê.

"Passando pra dizer que não teve festa nenhuma, minha mãe fez um churrasco como costuma fazer aos finais de semana. E dormi praticamente o dia inteiro. A decisão da minha vida pessoal cabe a mim, obrigada a todos pelo carinho. Não falarei mais sobre esse assunto, eu tô exausta", publicou nas redes sociais.