Mãe de Lexa apoia que filha perdoe MC Guimê e retome casamento, diz colunista

Darlin Ferrattry, mãe de Lexa, quer que a filha perdoe MC Guimê e que os dois retomem o casamento, segundo o colunista Lucas Pasin, do UOL. Darlin acompanha a filha de perto, desde o ocorrido com o artista no BBB 23 e que culminou na expulsão dele na última quinta-feira (16).

Durante o período que Lexa e Guimê ficaram separados, entre outubro e dezembro de 2022, Darlin dizia a todos que era “apaixonada pelo genro, e que não queria que eles jogasse foram os anos que viveram juntos”, ainda de acordo com Lucas Pasin.

Durante o fim de semana, segundo Léo Dias, Darlin fez um churrasco em sua casa. “Vizinhos da sua mãe mandaram áudios e estava tocando em um som altíssimo a música do Guimê”, disse o colunista.

Lexa disse que o churrasco era um hábito semanal da mãe, e negou que fosse uma festa para o artista. Ela ainda disse que não vai mais falar sobre o seu casamento nas redes sociais. "A decisão da minha vida pessoal cabe a mim, obrigada a todos pelo carinho. Não falarei mais sobre esse assunto".