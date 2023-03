Fred Desimpedidos desabafa sobre separação de Bianca Andrade: ‘internet acabou com a minha família’

Em conversa com os brothers na área externa da casa do BBB 23, durante o fim de semana, Fred Desimpedidos acabou fazendo um desabafo sobre a relação com a influenciadora digital e ex-BBB Bianca Andrade. Os dois têm um filho juntos, o Cris.

O jornalista contou que os dois começaram com um relacionamento aberto. “Minhas escolhas sempre foram muito conscientes, as boas e as ruins. A gente começou com um relacionamento aberto. Ela sempre teve muito a vida dela, e eu sempre tive a minha, mesmo depois da gente ter fechado o relacionamento. E nós entendemos que o casamento não é uma prisão. Mas nós chegamos à conclusão que não estava ‘da hora’ nem para mim, nem para ela. E foi a decisão que a gente tomou. É óbvio que é difícil”.

Fred ainda contou que aconteceram alguns problemas devido à rede social e concluiu que a internet acabou com sua família. “Posso falar, hoje eu estou bem, estou feliz, ela também está bem, está feliz, acho que até melhor do que quando a gente estava juntos. Mas, assim, foi a internet que acabou com a minha família. Minha mulher, meu filho... Acabou com a minha família. Não tem outro bagulho. Não foi um bagulho nosso, foi a internet”.

Apesar de estarem separados, Bianca sempre declarou torcida para o brother nas redes sociais, desde que ele foi anunciado como participante do BBB 23. Ela, inclusive, chegou a elogiar Larissa, com quem Fred viveu um relacionamento dentro do reality show.