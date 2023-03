Enquete BBB 23: Domitila, Fred ou Gabriel? Vote em quem você quer fora da casa

Domitila, Fred e Gabriel Santana estão no 10º Paredão do Big Brother Brasil 23. A berlinda foi definida na noite deste domingo (19). Um deles será eliminado do reality na próxima terça-feira (21).

Domitila foi a escolha da líder Bruna Griphao. Na votação da casa, Fred e Gabriel Santana foram os mais votados. Marvvila foi indicada por Amanda, que ficou em segundo lugar na Prova do Líder.

Na Prova Bate e Volta, Marvvila se salvou.

Vote na enquete

Veja como foi a votação

Ricardo votou em Fred (voto anulado pelo poder coringa)

Domitila votou em Fred

Cezar votou em Fred

Marvvila votou em Cezar

Gabriel votou em Fred

Fred votou em Gabriel

Aline votou em Gabriel