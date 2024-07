Mariana Rios critica vidente que previu sua morte: 'Se você não tem algo de bom a dizer, se cale'

Neste sábado (27), a atriz Mariana Rios, de 39 anos, fez uma publicação no Instagram sobre um vídeo em que uma vidente disse prever a morte dela em um acidente automotivo.

"Eu, que neste momento estou na fazenda, longe dos meus amigos e da minha família, e comecei a receber muitas mensagens de todos super preocupados", disse.

O relato de Mariana foi uma resposta ao vídeo postado por Chaline Grazik, 29, na última quinta-feira (25). Conhecida como "vidente das estrelas", ela afirmou ter tido uma visão em que a atriz morria e pediu orações.

A situação levou Mariana a refletir. "Isso me trouxe o seguinte pensamento: se você não tem algo de bom a dizer, algo que vai acrescentar, tornar o dia mais feliz ou mexer positivamente com a emoção do outro, então se cale", afirmou.

Para ela, cada pessoa deve viver as próprias experiências e entende a vida "de forma muito particular". "Não é porque alguém revelou um sonho ruim com você que o mesmo vai se realizar. Então, pense bem antes de dividir suas experiências, pense bem antes de trazer uma má notícia, pense bem antes de estragar o dia de alguém", continuou.

Veja o vídeo de Mariana Rios

Após a publicação de Mariana, Chaline se pronunciou. Ela disse que o vídeo foi removido e que o intuito não era prejudicar. "A partir desse acontecimento, então, eu não falarei mais nome de famosos, apenas as iniciais. E cabe a cada um interpretar. Afinal, essa é a minha profissão", finalizou.

Na última quinta-feira, Chaline tinha publicado um vídeo com a legenda: “Urgente! Mariana Rios”. Nele, a vidente conta que havia tido um sonho em que a artista sofria um acidente de carro. "Foi muito nítido, era nas margens de uma BR e parecia que eu estava lá em espírito vendo", disse.