Rafaella Tuma, ilustradora do BBB 23, é acusada de racismo após comparar homem negro a bandido

A ilustradora e artista Rafaella Tuma, responsável pelas ilustrações do Big Brother Brasil 23, foi acusada de racismo por internautas no último domingo (19), após publicação de um meme em que comparava um homem negro a um criminoso. Nas redes sociais, Tuma pediu desculpas e prometeu que irá ter mais filtros nas próximas vezes.

Na publicação compartilhada, Tuma escreve que está sofrendo por um homem, por vez, outra pessoa responde e pede uma foto deste homem. Ela envia a foto de um homem negro, sem blusa e sem qualquer tipo de legenda. Novamente, ela é respondida "está sofrendo por quê? Ele te roubou?".

Legenda: Ilustradora publicou meme que foi apontado como racista por internautas Foto: Reprodução/Instagram

Nas redes sociais, usuários do Twitter relacionaram a publicação com racismo recreativo ao comparar um homem negro a um bandido. "E esse racismo recreativo aqui da Rafaela Tuma?", escreveu. Outro usuário se questionou se a ilustradora não teria um assessor ou um celular com internet. Outro usuário cobrou explicações sobre a publicação ao diretor da TV Globo, Boninho.

O QUE DIZ A ILUSTRADORA

Após a repercussão da publicação, Tuma utilizou as redes sociais para se pronunciar sobre o caso. A ilustradora começou o pronunciamento assumindo o erro. De acordo com ela, "o 'cara' da foto é ator e comediante, ele mesmo tirou uma foto dele e se 'zoou'''.

Veja pedido de desculpas completo