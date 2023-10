MC Guimê cobre tatuagem com rosto de Lexa; veja antes e depois

O cantor MC Guimê cobriu a tatuagem com o rosto de Lexa, que foi feita no início de 2022. Nesta terça-feira (17), o ex-BBB publicou uma foto no Instagram mostrando que reformou o desenho. Apesar da mudança, ainda manteve a imagem de uma mulher.

A imagem era de Lexa no casamento. Com o novo desenho, a personagem aparece usando uma bandana no rosto. O término oficial dos dois foi divulgado no final de setembro.

Legenda: Nova tatuagem de MC Guimê Foto: Reprodução/Instagram

Na época do anúncio, o cantor se pronunciou nas redes sociais pedindo privacidade aos fãs e que não continuassem especulando sobre o caso.

“Boa tarde! Eu e Lexa não somos mais um casal. Não quero também ficar aqui falando sobre a minha vida pessoal, principalmente nesse momento. Só peço, respeitosamente, que parem com especulações e de criarem motivos imaginários, fechou? Deus abençoe”, afirmou Guimê.

Término do casamento

O término entre MC Guimê e Lexa ocorreu no final de setembro. No dia 21 do mês passado, os dois divulgaram que a separação ocorreu de modo definitivo.

"Eu e o Guimê não estamos mais juntos, tentamos, mas decidimos seguir caminhos diferentes. Em respeito aos fãs, estou me pronunciando, mas não quero mais falar sobre o assunto", disse Lexa nos stories.

A dupla havia anunciado a nova chance na relação no dia 9 de junho, em uma publicação no Instagram.

"Vocês sabem que minha vida pessoal sempre foi muito discreta, nosso casamento sempre foi muito feliz, aliás, 8 anos incrivelmente vividos e sem nenhuma polêmica. Durante esse pós vi dor e arrependimento sincero de uma pessoa disposta a mudar e a aprender. Seguimos por aqui, na paz. É só o que desejamos. Essa decisão é extremamente pessoal", escreveu a cantora.