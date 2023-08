'Além do Guarda-Roupa' traz K-Pop e K-Drama em mistura de Brasil e Coreia na HBO Max

Que as produções sul-coreanas são sucesso no Brasil, assim como em outras partes do mundo, não é mais segredo. Na música, cinema e televisão, os K-dramas e o K-pop ganharam espaço e se firmaram entre os produtos de entretenimento mais consumidos atualmente. Nessa onda, a série 'Além do Guarda-Roupa', lançamento da HBO Max do último 20 de julho, não faz diferente. Agora, no fim deste mês, ela continua na lista das séries mais vistas da plataforma nos últimos dias.

Dias antes do lançamento, alguns dos integrantes da série falaram à coluna sobre a expectativa em participar da produção, com um diferencial das já vindas da Coreia do Sul. Em 'Além do Guarda-Roupa', o tal K-drama se transforma em contornos brasileiros, contando uma história cujo intuito é exatamente mostrar sobre as diferenças e o que une os dois países.

Conforme a sinopse, Carol (Sharon Cho) é uma adolescente, filha de um sul-coreano com uma bailarina brasileira. Sem a mãe desde a infância, ela foi deixada pelo pai aos cuidados da tia e, desde então, vive uma relação conflituosa com a sua ascendência coreana. Tudo muda, no entanto, quando ela descobre que o próprio guarda-roupa é um portal para a Coreia, conectando-a com o grupo de K-pop ACT.

"Com certeza emprestei muitas vivências minhas para a Carol", contou, de início, Sharon Cho sobre a relação com a personagem. A jovem, inclusive, vive a primeira protagonista da carreira como atriz.

"Essa dualidade de conviver com as dúvidas de se sou coreana, se sou brasileira, eu vivi também. Foram muitas brigas internas e com minha mãe, por exemplo. Passei muito disso para a Carol, que busca fugir dessas origens dela por dores internas, que vão surgindo na série", explicou ela. Para isso, Sharon trouxe os conflitos internos para ajudar na construção de Carol.

Na trama, a adolescente de 17 anos se nega a ter qualquer relação com a cultura que representa as próprias origens. Por conta disso, lida mal com a própria história e foca apenas no próprio sonho de viver como bailarina.

"Todos os conflitos que a Carol tem com outros personagens, surgem em uma raiz nela mesma. Ela está brigando consigo o tempo inteiro, seja para saber o que ela quer, porque ela é tão fechada, de onde vem essa raiva com todas as coisas vindas da Coreia. E aí, nesse caminho, vem esse entendimento de onde estão os gatilhos dela", comenta.

Idols em cena

Mas falar de K-Pop sem fazer referência aos famosos idols, como são chamados os membros de bandas do gênero, é algo quase impossível. Ainda assim, a série o fez de uma forma diferente: trazendo dois deles para o elenco da produção.

Kim Woojin, ex-Stray Kids, é Kyung na série e não esconde a felicidade em integrar a história. Durante a entrevista, o ator e cantor fez questão de ressaltar a busca pelo papel antes que ele se tornasse uma realidade.

"Nunca imaginei que faria parte de um projeto no outro lado do mundo, mas chegou essa oportunidade e me dediquei muito para as audições, dando meu melhor para isso. Foram três fases de audição, então fui me preparando a cada etapa, né? Sou muito grato mesmo", reforçou.

Legenda: K-Pop e K-Drama estão presentes no enredo de 'Além do Guarda-Roupa' Foto: divulgação/HBO Max

Integrante da cena do K-pop, ele fez questão de ressaltar que tudo mais clássico do gênero foi abordado em cena, algo que deve ser importante para os fãs ou até para quem tem curiosidade de entender o fenômeno. "Trazemos esses fatores que o K-pop tem de trazer uma mensagem positiva, de curtir a música em uma dança muito bem sincronizada e em grupo. Tudo isso, eu acho, são pontos fortes do gênero e estão presentes na nossa série", confirmou.

Além dele, Jinkwon, membro do Newkidd desde 2017, também faz parte da produção e participou das entrevistas de divulgação da série. "É uma honra fazer parte de um projeto com esse intercâmbio entre a cultura coreana e a brasileira. Espero muito que prospere e tenham cada vez mais projetos que tragam o que é nosso para cá", disse.

'Além do Guarda-Roupa' tem 10 episódios e todos já estão disponíveis na HBO Max.