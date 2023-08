'Fuzuê' substitui 'Vai na Fé' trazendo nomes consagrados de volta à TV

Prestes a estrear como substituta de 'Vai na Fé', sucesso de audiência na TV Globo na faixa das 19h, 'Fuzuê' será lançada no dia 19 de agosto com a missão de manter os números em alta. Para isso, a novela chega munida da mistura entre novos rostos e nomes consagrados das telinhas.

Marina Ruy Barbosa e Edson Celulari, por exemplo, retornam às telenovelas diretamente para o folhetim, com a responsabilidade de trazer o público que já os conhecem para embarcar na novidade. Ela será Preciosa, a vilã da história, e ele interpreta Nero, o dono da loja Fuzuê, que dá nome à trama.

Legenda: Edson Celulari retorna às novelas na pele do dono da Fuzuê, pai de Miguel (Nícolas Prattes) Foto: Globo/Manoella Mello

Comédia e vilania

Em entrevista coletiva virtual, os dois comentaram o retorno. Marina, inclusive, ressaltou a vontade própria de retornar às novelas, formato conhecido por ela desde a infância.

"Eu cresci fazendo novela e é algo que eu sou completamente apaixonada. Fazendo a Preciosa, eu me lembrei do quanto eu amo estar fazendo uma personagem da qual eu me orgulhe, que é divertida de fazer", explicou Marina. Preciosa é antagonista da história criada por Gustavo Reiz, uma empresária e coach que deseja tudo, menos a pobreza.

"A Preciosa tem tudo um pouco fora do tom, ela tem esse exagero", brincou Marina. Segundo a atriz, o interesse está justamente no fato de que o horário das 19h permite a brincadeira, por ser mais leve, e a vontade dela de aceitar o desafio também reside em algo muito pessoal. "É um horário que eu já fui muito feliz em trabalhos na televisão, com certeza", lembrou, saudosa

Legenda: Marina vai incorporar a personalidade de Preciosa, uma mulher ambiciosa e capaz de tudo por dinheiro Foto: reprodução/TV Globo

A história da personagem cruzará com a da protagonista no conflito central. Enquanto Luna busca pela mãe e Preciosa por um tesouro deixado pelo pai, as duas descobrirão que são irmãs, mas a antagonista não parece tão interessada nos laços afetivos.

"Na vida da Preciosa, ela está passando por esse momento de falência, o que acaba sendo mais divertido para a personagem, sabe? Porque ela gosta de poder, status, mas está falida", continuou. "Pronta para tudo", como se definiu em relação à novela, Marina finalizou ressaltando que deseja despertar sentimentos controversos.

Casal protagonista

Ainda que os nomes grandes sejam lembrados em 'Fuzuê', a protagonista será de Giovana Cordeiro, a primeira da carreira da atriz. Com um sorriso largo no rosto, a artista se disse grata pela oportunidade e, acima de tudo, encantada pela história que está designada a contar na televisão aberta.

"A Luna me convidou a estruturar minha vida de forma completa porque fazer protagonista de novela é uma enorme responsabilidade. Me preparei com referências de inúmeros filmes de investigação, já que ela tem isso na personalidade, né? Nessa busca pela mãe, que desapareceu justamente na Fuzuê", conta.

Sobre a personalidade criada para Luna, Giovana elogiou o texto de Gustavo Reiz e ressaltou o carisma da protagonista, que já até fez participação na novela 'Vai na Fé' como forma de divulgação.

Legenda: Lula e Miguel serão os protagonistas de Fuzuê Foto: Globo/Fabio Rocha

"Ela é uma mulher muito corajosa, destemida, que enfrenta o que for preciso para conseguir o que ela quer. O legal é que ela tem muito otimismo e muita alegria de viver. Estou feliz por ela, por tudo que eu tô vivendo, por este momento mesmo", reforçou a atriz.

E se Giovana está feliz, quem também mostra empolgação para o início da trama é o par romântico de Luna, vivido pelo ator Nícolas Prattes.

Miguel, advogado que vive em Portugal e é filho de Nero (Edson Celulari), voltará ao Brasil e conhecerá dentro da própria Fuzuê a arrebatadora Luna, que promete um romance movimentado na vida dele.

A responsabilidade, contou Prattes, é ainda maior no caso dele. "Eu me convidei, fui atrás dessa novela", confidenciou. "Acho que, quando isso acontece, o pacto com o público é maior ainda, porque você tem que dar tudo de si para aquela conexão acontecer", comentou.

Enquanto isso, a conexão entre os dois também deve estar presente em cena. "É para o amadurecimento dos dois, um porto seguro, uma paz, uma dilatação no tempo, de viver a leveza da vida e o silêncio, e fuzuê ao mesmo tempo, então as fragilidades e vulnerabilidade dele faz essa mágica", explicou.

Estreia

Com criação de Gustavo Reiz e direção artística de Fabrício Mamberti, a novela promete trazer a mistura de comédia, romance e aventura, típica do horário das 19h. A estreia já acontece no próximo dia 14 de agosto.