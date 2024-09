Pesquisa Quaest Fortaleza: veja como os fortalezenses avaliam a gestão do prefeito José Sarto

A terceira rodada da pesquisa Quaest para a disputa pela Prefeitura de Fortaleza, divulgada nesta quarta-feira (25), mostra a avaliação do governo do prefeito José Sarto (PDT) na Capital cearense. O pedetista está no último semestre do primeiro mandato como prefeito de Fortaleza e disputa a reeleição.

Na pesquisa, a maior fatia do eleitorado, 35%, diz que o mandatário faz um trabalho regular. Outros 34% avaliam a gestão do pedetista como negativa. Já 26% consideram a administração do prefeito positiva.

A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. O levantamento foi encomendado pela TV Verdes Mares e ouviu 900 eleitores com 16 anos ou mais de Fortaleza. A pesquisa foi realizada entre os dias 22 e 24 de setembro. A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.

3ª RODADA QUAEST FORTALEZA — NA SUA OPINIÃO, O PREFEITO JOSÉ SARTO ESTÁ FAZENDO UM TRABALHO:

Positivo: 26%

Regular: 35%

Negativo: 34%

NS/NR: 5%

COMPARATIVO

Na primeira rodada, a pesquisa Quaest havia questionado os eleitores sobre a gestão do prefeito José Sarto. À época, em agosto, o político tinha 30% de avaliação positiva. Uma fatia de 37% do eleitorado apontava a gestão do pedetista como regular e outra de 29% avaliava como negativa.

Comparando os dois levantamentos, ele teve uma queda de 4 pontos percentuais na avaliação positiva. Por outro lado, a avaliação negativa da gestão Sarto aumentou 5 pontos percentuais.

A pesquisa foi realizada pelo instituto Quaest e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob protocolo CE-08490/2024. O índice de confiança é de 95%. Os 900 eleitores foram ouvidos de forma presencial em bairros da capital cearense.