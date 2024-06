Morre humorista Hiram Kasten, de Seinfeld, aos 71 anos

O ator e humorista Hiram Kasten, morreu aos 71 anos nesse último domingo (16). Ele ficou conhecido por seus trabalhos em "Seinfeld" e "Um Maluco no Pedaço".

O falecimento foi publicado em um comunicado no perfil oficial do humorista no Facebook, em um longo texto.

Hiram batalhava um câncer de próstata e também travava uma luta contra a doença de Crohn. A saúde dele piorou nos últimos meses, segundo o comunicado.

O artista deixa a esposa Diana e a filha Millcent. O funeral será em Nova York nesta terça-feira (18), e um memorial será feito durante o verão em Los Angeles, em dia e local ainda a serem anunciados.

Carreira

Hiram se formou em teatro e após alguns anos decidiu na juventude que seguiria pela comédia, quando começou a fazer stand-up. Ele conheceu Jerry Seinfeld nessa época, e eventualmente foi trabalhar com ele na série "Seinfeld".

Na clássica sitcom, ele interpretou Michael, colega de trabalho de Elaine Benes (Julia Louis-Dreyfus).

Ele ainda trabalhou em "Everybody Loves Raymond" e "Louco Por Você".