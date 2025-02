Gabriela Lacerda, a Miss Piauí, foi coroada como a Miss Universe Brasil 2025. O evento aconteceu na noite dessa quinta-feira (13), em Barueri, São Paulo. Junto dela, outras 23 mulheres competiam por uma vaga no Miss Universo deste ano, na Tailândia.

Essa é a segunda vez que uma representante do Piauí vence o Miss Brasil. A primeira foi em 2017, com Monalysa Alcântara. Além de modelo, a campeã deste ano é estudante universitária de Jornalismo pela Universidade Anhanguera e não é novata no mundo das Misses.

No mesmo ano que a conterrânea foi coroada na competição nacional, Gabriela recebeu o título de Miss Teen Piauí e Miss Teen Brasil. Quatro anos depois, em 2021, ela disputou o Miss Brasil, mas acabou em segundo lugar para a cearense Teresa Santos. Na ocasião, ela foi condecorada como Miss Simpatia, feito que se repetiu neste ano.

Veja também Zoeira Com mais de 50 anos, mulher disputa pela primeira vez o concurso Miss Brasil 2025 Zoeira Kanye West e Bianca Censori terminam relacionamento após polêmica do Grammy, diz site

Gabriela também participa de uma organização sem fins lucrativos chamada "Mães da Sé". Fundado em 1996, o projeto ajuda famílias a encontrar entes desaparecidos. Na etapa de perguntas do Miss Brasil, em que cada participante comenta o que irá fazer caso seja coroada, ela compartilhou a vivência dela dentro da instituição.

"A gente quer falar sobre os desaparecidos que muitas vezes estão esquecidos pela própria lei e pela Justiça desse País. Existe mulheres e mães que há pelo menos 30 anos buscam seus filhos por aí perdidos. Eu conto a história das mães da Sé e eu quero contar essa história não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, já que essa é uma realidade mundial. Sei que o Miss Universo é essa plataforma", afirmou.

Além de Gabriela, o pódio do Miss Universe Brasil 2025 também contou com as misses Rio Grande do Sul, Aline Fritsch, e Espírito Santo, Ana Carolina Ceolin. Completaram o grupo de seis finalistas as representantes de Sergipe, Saiury Caravalho, Paraná, Paula Assunção, e Mato Grosso do Sul, Érica Cássia Gonçalves.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.