Com mais de 50 anos, mulher disputa pela primeira vez o concurso Miss Brasil 2025

A modelo Cris Leite entrou para a história por ser a primeira mulher com mais de 50 anos a concorrer ao Miss Brasil. Aos 51 anos, ela representa o estado de Rondônia no mais tradicional concurso de beleza do país.

Além de quebrar o tabu da idade, Cris é divorciada, mãe de três filhas e exibe um visual natural do cabelo grisalho, abrindo mão de colorações nos fios.

O Miss Universo Brasil realiza a final da 71ª edição neste sábado (15), em São Paulo. A vencedora representará a nação no Miss Universo, versão mundial da competição.

"De repente a moda começou a prestigiar quem não pinta o cabelo e pensei: ‘é uma oportunidade para mim’. Percebi que são poucas as modelos grisalhas e fui atrás desse nicho. Nenhuma modelo falava sobre representatividade e descobri outro nicho que deveria ser explorado", afirmou Cris Leite em entrevista ao g1.

Embora experiente em outras áreas, essa é a estreia de Cris em um concurso de beleza. Para ela, a oportunidade é um importante passo para representar mulheres acima dos 50 anos, especialmente no mundo da moda.

"Menina de 25 fazendo campanha de creme para mulheres de 50 é um absurdo. O consumidor brasileiro não é mais bobo. Achei que podia levantar essa bandeira. As pessoas me mandam mensagens de apoio e dizem que estou no caminho certo. Aceitei ser Miss para que esse discurso chegue a mais pessoas", assegura.

Em 2023, a organização do Miss Brasil anunciou a decisão de colocar fim à restrição de idade para candidatas. Conforme a regra anterior, apenas modelos de 18 a 28 anos podiam participar do concurso.

Miss Universo Brasil 2025

O tradicional concurso de beleza Miss Universo Brasil realiza a final da 71ª edição neste sábado (15). Diretamente do centro de eventos em Alphaville, na região metropolitana de São Paulo, 24 candidatas disputam o título de mulher mais bonita do País. A vencedora representará a nação no Miss Universo.

As modelos já estão hospedadas em um hotel no centro da capital paulista. Na programação do concurso, participam de fotos e gravações, além de competir pelas etapas preliminares da disputa, valendo pontos classificatórios.