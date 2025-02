Miss Universe Brasil 2025: veja horário e onde assistir ao vivo a premiação

O tradicional concurso de beleza Miss Universo Brasil realiza a final da 71ª edição neste sábado (15). Diretamente do centro de eventos em Alphaville, na região metropolitana de São Paulo, 24 candidatas disputam o título de mulher mais bonita do País. A vencedora representará a nação no Miss Universo, versão mundial da competição.

Quem apresenta o show é a gaúcha Cris Barth, ao lado do comediante Gustavo Pardal.

As modelos já estão hospedadas em um hotel no centro da capital paulista. Na programação do concurso, participam de fotos e gravações, além de competir pelas etapas preliminares da disputa, valendo pontos classificatórios.

Miss Ceará

Representando o Ceará, a modelo Bruna Ramos Del Nero tem 39 anos, é casada, tem 2 filhos e é CEO da ONG Transformando Vidas. A miss é fluente em francês e inglês.

No perfil oficial do Instagram, Bruna compartilha com os mais de 45 mil seguidores a rotina de trabalho como modelo e influenciadora de moda.

Que horas começa o Miss Universo Brasil 2025

O evento está previsto para começar a partir das 20h (horário de Brasília). Quem vencer a disputa neste sábado (15) representará o Brasil no Miss Universo 2025.

Onde assistir o Miss Universo Brasil 2025

Os interessados em acompanhar a competição podem assistir à transmissão ao vivo por meio do canal do Miss Universo Brasil no YouTube.

Veja lista de candidatas