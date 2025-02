Giulia Be marca casamento com Connor Kennedy no Brasil, e convida Trump e Musk

A cantora Giulia Be irá se casar com o americano Conor Kennedy no Brasil, no dia 29 de novembro. A celebração acontecerá em São Paulo, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, e a recepção no hotel Rosewood. As informações são da colunista Monica Bergamo, do jornal O Globo.

Ao todo, 600 convidados são esperados para a grande festa, entre eles o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o vice, J.D. Vance, além do empresário Elon Musk. A data para a cerimônia não foi escolhida à toa. Giulia e Conor optaram pelo feriado de Thanksgiving para facilitar a vinda dos convidados norte-americanos ao Brasil.

Conor é filho do advogado Robert Kennedy Jr., indicado por Trump para a Secretaria de Saúde dos EUA, além de ser sobrinho-neto do ex-presidente americano John F. Kennedy.

Apesar da grande celebração, os noivos terão apenas 15 padrinhos. O vestido de Giulia será assinado pela grife Ralph Lauren. Já o DJ Diplo confirmou presença na festa e será o responsável pelas picapes. A cerimonialista será a brasileira Adriana Percussi.

Giulia foi pedida em casamento em agosto de 2024. O pedido aconteceu na casa da brasileira e Conor, em Los Angeles.