Morre atriz Jacqueline Laurence, aos 91 anos, no Rio de Janeiro

A atriz Jacqueline Laurence morreu nesta segunda-feira (17), aos 91 anos. Ela estava internada no Rio de Janeiro, no hospital municipal Miguel Couto, no Leblon. Ela teve uma parada cardíaca nesta madrugada e não resistiu, segundo a unidade de saúde.

Não há detalhes sobre o que levou Jacqueline a ser internada. Jacqueline é natural de Marselha, na França. Ela veio para o Brasil com a família quando adolescente e viveu aqui por mais de 50 anos. Ela é de uma família de jornalistas e nunca foi casada. A artista também não deixa herdeiros.

Legenda: Atriz esteve em "A lua me disse" Foto: Márcio de Souza/TV Globo

