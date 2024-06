Filme 'Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa' ganha trailer; assista

Os fãs do universo criado pelo cartunista Maurício de Sousa foram surpreendidos com o lançamento do trailer oficial de “Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa”, nesta segunda-feira (17). O longa, dirigido por Fernando Fraiha, chega aos cinemas em janeiro de 2025.

Veja também Zoeira Maísa Silva anuncia que vai estrelar nova novela das seis da Globo; veja vídeo Zoeira Entenda por que fãs de Bridgerton estão surpresos com futuro de Francesca na série Zoeira Maxton Hall: segunda temporada começa a ser gravada pelo Prime Video; veja imagens

No trailer, o influenciador mirim Isaac Amendoim aparece caracterizado como o protagonista, contracenando com outros personagens icônicos das histórias de Chico Bento, como Rosinha, Zé Lelê e Genesinho, além de Nhô Lau, vivido por Luis Lobianco.

VEJA O TRAILER

ENREDO RECHEADO DE AVENTURAS

Durante o longa, o público acompanhará as aventuras da turma de Chico Bento na tentativa de salvar a goiabeira de Nhô Lau, ameaçada pelo coronel Dotô Agripino, interpretado por Augusto Madeira, e por seu filho, Genesinho, papel de Enzo Henrique.

Além de Fraiha, a produção do filme também conta com Bianca Villar, Karen Castanho, Marcio Fraccaroli, Marcos Saraiva e Daniel Rezende, diretor de “Turma da Mônica: laços” e “Turma da Mônica: lições”.

“Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa” chega aos cinemas no dia 9 de janeiro de 2025.