Filme 'Capitão América: Admirável Mundo Novo' tem cenas pós-créditos? Saiba o que acontece

O filme "Capitão América: Admirável Mundo Novo" estreou no Brasil e no mundo nessa quinta-feira (13). O longa é o primeiro do Universo Cinematográfico Marvel (MCU) a chegar aos cinemas em 2025, e mostra, pela primeira vez, o ator Anthony Mackie com o escudo do personagem Steve Rogers (Chris Evans), além de apresentar o Hulk Vermelho.

Como já é tradição nas produções da companhia de entretenimento, a obra possui uma cena pós-créditos. Então, quem quiser conferir o extra terá que aguardar um tempinho na cadeira depois do fim do longa.

ALERTA: Abaixo, o Diário do Nordeste detalha o que acontece no extra. Caso não queira receber spoilers, pare a leitura aqui.

O que aparece no pós-créditos de 'Capitão América 4'

Conforme informações do portal Omelete, depois de enfrentar os novos e os antigos adversários, Sam Wilson (Anthony Mackie) leva o vilão Líder (Tim Blake Nelson) e o presidente Thaddeus Ross (Harrison Ford) para a prisão Balsa, no oceano.

Após conversar com Ross e levar Betty (Liv Tyler) para reencontrar o pai, o herói vai até a cela do antagonista, que se entregou. Eles trocam algumas frases e Wilson provoca o vilão, dizendo que agora ele está preso.

Em resposta, Líder diz que pode estar encarcerado, mas ambos estão no mesmo mundo. No entanto, ele usou as habilidades de super cálculo e chegou a conclusão de que há outros mundos e que, logo mais, eles devem atacar o deles.

Sinopse e trailer

Em "Capitão América: Admirável Mundo Novo", após a eleição de Thaddeus Ross como presidente dos Estados Unidos, Sam Wilson se encontra no meio de um incidente internacional e deve trabalhar para deter os verdadeiros cérebros por trás dele.

Assista ao trailer

