Morreu na madrugada desta sexta-feira (14) o produtor, diretor e cineasta Cacá Diegues, aos 84 anos. Segundo informações do g1, ele sofreu complicações durante uma cirurgia e não resistiu.

Carlos José Fontes Diegues nasceu em Maceió no dia 19 de maio de 1940, mas se mudou para o Rio de Janeiro com a família ainda na infância. Antes de se tornar cineasta, chegou a estudar Direito na PUC.

Cacá Diegues foi um dos fundadores do movimento do cinema novo, ao lado de Glauber Rocha, Leon Hirszman, Paulo Cesar Saraceni, Joaquim Pedro de Andrade e outros cineastas. Ele também foi imortal da Academia Brasileira de Letras.

Veja também Verso Oscar 2025 tem apresentadores das categorias do prêmio confirmados; saiba quem são Verso 12 espetáculos de teatro e dança para assistir em Fortaleza até o Carnaval

Cinema

Ao longo de sua carreira como cineasta, Diegues fez mais de 20 filmes de longa-metragem. Entre os mais premiados estão "Xica da Silva" (1976), "Bye Bye Brasil" (1980), "Veja esta canção" (1994) e "Tieta do Agreste" (1995).

Também são obras do cineasta as produções "Deus é brasileiro" (2003), "O maior amor do mundo" (2005) e "O grande circo místico" (2018), inspirado na obra do poeta Jorge de Lima.

O cineasta era pai de quatro filhos, sendo dois deles do casamento com a cantora Nara Leão. Ele era casado, desde 1981, com a produtora de cinema Renata Almeida Magalhães. Diegues também deixa três netos.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias