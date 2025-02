Oscar 2025 tem apresentadores das categorias do prêmio confirmados; saiba quem são

Novos nomes que farão parte da cerimônia do Oscar 2025 como apresentadores foram anunciados nessa terça-feira (11). Quatro celebridades do cinema mundial já haviam sido confirmados, já que a cerimônia possui a tradição de levar ao palco os artistas vencedores nas principais categorias do ano anterior.

Veja os atores anunciados para apresentar categorias do Oscar 2025:

Halle Berry

Penélope Cruz

Elle Fanning

Whoopi Goldberg

Scarlett Johansson

John Lithgow

Amy Poehler

June Squibb

Bowen Yang

Além deles, Emma Stone, Cillian Murphy, Da'Vine Joy Randolph e Robert Downey Jr. apresentarão as categorias de Melhor Atriz, Melhor Ator, Melhor Atriz Coadjuvante e Melhor Ator Coadjuvante. O nome dos quatro já havia sido confirmado ainda na semana passada.

Ainda que os nomes estipulem que cada categoria deve ter um apresentador, quem comandará o evento geral será o comediante Conan O’Brien, que fará estreia na função.

Conan é conhecido atualmente pelo podcast 'Conan O’Brien Needs a Friend', mas ficou famoso com os talk shows 'Late Night with Conan O’Brien', 'The Tonight Show with Conan O’Brien' e 'Conan'.

A 97ª cerimônia do Oscar acontecerá na noite de domingo, no dia 2 de março de 2025, no Teatro Dolby em Hollywood.