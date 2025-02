Que horas começa 'Tieta'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (14)

A novela 'Tieta' desta sexta-feira (14) vai ao ar às 17:10, após 'Minha Mãe É uma Peça - O Filme'. Nesse capítulo, O coronel entrega Imaculada na casa da Luz Vermelha e ele a avisa que vai ter que trabalhar para ficar.

Resumo completo de 'Tieta' desta sexta-feira

O coronel entrega Imaculada na casa da Luz Vermelha e ele a avisa que vai ter que trabalhar para ficar. Dário não consegue descobrir quem é o convidado de Silvana para o jantar. A viagem em que Ascânio vai encontrar Mirko é marcada. Tieta previne Leonora que Helena vai tentar reconquistar Ascânio quando ele for tratar do divórcio. Amintas chega à casa de Silvana. Modesto fica parado no meio do rio porque Dário sabotou a lancha.

Tieta conta a Cinira que vai ter uma indenização bem gorda para os seus herdeiros. Dário vai à casa de Silvana, mas não vê quem está com ela. Ascânio e Leonora passam a noite juntos. Silvana e Amintas dormem juntos. Ele quer marcar um novo encontro, mas Silvana deixa claro que não é esse tipo de relação que ela quer. Amintas se sente usado e vai embora furioso. Ricardo briga com Perpétua por causa de Tieta e chama a mãe de mesquinha e invejosa.

Modesto e Pirica vão parar num lamaçal. Silvana comenta com Laura sobre sua noite e Dário fica com ciúme. Ricardo pede desculpas para a mãe, mas diz que não quer que ela fale mal de sua tia. O coronel tenta humilhar Imaculada, mas ela acaba o ofendendo. Osnar se sente só e lembra das duras palavras de Carmosina na quermesse. Depois ele pergunta para a amiga se ela o acha bom o suficiente para casar com ela.

Peto marca uma partida de jogo entre Gladstone e Osnar. Bebê dá a ideia de Carmosina oferecer um beijo de presente para o vencedor. Osnar ganha e quer que o beijo seja na boca.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:10, na Rede Globo.