Dia da Amizade: veja 10 mensagens para compartilhar e celebrar a data com quem você ama

O Dia da Amizade, celebrado nesta sexta-feira, 14 de fevereiro, é uma oportunidade para destacar a importância dos amigos em nossas vidas e valorizar os laços daqueles que gostamos de ter por perto. A data é comemorada em diversas partes do mundo, em que amigos aproveitam para festejar em boa companhia o poder da amizade. No Brasil, comemora-se ainda o Dia do Amigo em 20 de julho.

O Dia Internacional da Amizade foi criado em 1958, no Paraguay, a partir de uma ideia do Dr. Artemio Bracho, que propôs a criação de um dia especial para celebrar a amizade e a união entre as nações. O objetivo é de promover harmonia e paz no mundo.

Amigos contribuem para o nosso crescimento, compartilham tristezas e alegrias e sempre oferecem um ombro nos momentos de necessidade. O Dia da Amizade existe para lembrar que os amigos devem ser exaltados e abraçados. Aproveite o momento para desfrutar ao lado de quem te faz bem e é presente em sua vida.

O Diário do Nordeste preparou uma lista de mensagens para te ajudar a comemorar o Dia da Amizade com muito carinho.

Veja 10 mensagens para compartilhar no Dia da Amizade