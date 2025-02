Eduarda Brasil agradece o carinho após anunciar o fim do noivado

A campeã do The Voice Kids 2018 Eduarda Brasil agradeceu o carinho que recebeu nas redes sociais após anunciar o término do noivado com Meiremberg Carvalho, com quem tem uma filha, Elena.

“Vocês nem fazem ideia do tanto que eu chorei lendo as mensagens de vocês ontem! Obrigada por tudo, por cada história, por todo o apoio, vocês são incrivelmente demais! Mas agora, é bola pra frente, não quero ficar tocando nesse assunto, pesando o clima aqui. Bora viver, ser feliz”, disse a paraibana.

“Um amigo me disse dias atrás: Eduarda é boa em tudo o que se propõe a fazer. Pois agora eu serei ótima em ser feliz, essa é a meta. Os ensinamentos ficam, as dores também, mas o importante é que eu nunca desista de mim, e agora, da minha pituca”, continuou.

Pedido de casamento

Eduarda foi pedida em casamento em julho do ano passado em Paris, na frente da Torre Eiffel. Na época, ela já estava grávida da primeira filha.

Em recente desabafo publicado na internet, a cantora contou aos seguidores que ela e Meiremberg já haviam se separado e retornado a relação em 17 de janeiro, dia do aniversário dele. Porém, dois dias depois, o noivado chegou ao fim de vez. Eduarda também apagou as postagens que tinha com o noivo nas redes sociais.