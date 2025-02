A$AP Rocky, marido de Rihanna, pode ser condenado a 24 anos de prisão por acusações de agressão com arma semiautomática

O rapper A$AP Rocky, marido da cantora Rihanna, enfrenta a reta final de um julgamento de quase três semanas por duas acusações de "agressão com arma semiautomática". De acordo com a imprensa internacional, as considerações finais acontecem nesta sexta (14), e o artista pode ser condenado a até 24 anos de prisão.

O rapper é acusado de disparar uma arma semiautomática contra seu amigo, Terell Ephron, em novembro de 2021. De acordo com os promotores, o marido de Rihanna teria atirado duas vezes no amigo, quando os dois estavam em uma "discussão acalorada".

Rocky, que teve sua condenação solicitada pelo promotor Paul Przelomiec, havia recusado um acordo no dia 24 de janeiro deste ano. O promotor alegou que o cantor é "inegavelmente culpado" de ambas as acusações, mas destacou a necessidade de esclarecer se a arma utilizada era real. A defesa do rapper argumenta que o objeto disparava apenas balas de festim.

Na proposta inicial, negada pelo rapper, ele teria que se declarar culpado em uma das acusações e seria condenado a 180 dias de prisão, além de três anos em liberdade condicional, uma pena suspensa de sete anos, 480 horas de serviços comunitários e participação em um tratamento voltado para o manejo das emoções, com duração de um ano. O rapper afirma ser inocente e, por isso, não aceitou o acordo.

A$AP foi preso em abril de 2022, mas foi solto logo em seguida, após o pagamento da fiança. Em agosto do mesmo ano, Ephron entrou com uma ação civil contra o artista, alegando agressão física e sofrimento emocional.

Rihanna acompanhou o julgamento do marido e, na última quinta-feita (13), levou os dois filhos do casal ao tribunal de Los Angelels, RZA Athelston Mayers, de 2 anos, e Riot Rose Mayers, de 1 ano.

