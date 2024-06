Fábio Porchat detalha encontro com Papa no Vaticano: 'Deus também sorri'

O humorista Fábio Porchat, 40 anos, teve um encontro com o papa Francisco durante viagem realizada ao Vaticano, na última sexta-feira (14). Em entrevista ao Fantástico, no domingo (16), falou sobre a visita e revelou o motivo da risada diante do religioso.

"Estão curiosos para saber o que o papa me falou que eu dei risada? Ele fez uma perguntinha. Uma perguntinha que só o brasileiro sabe a resposta: 'E a cachaça é água?'", afirmou. Além disso, compartilhou que o pontífice fez humor com Deus.

"Tem um caminho de trazer a comédia para junto, em um momento com tanta guerra, desconfiança, polarização. Quando você tem a comédia trazendo todo mundo para rir junto é muito importante. O papa é um chefe de estado e está ali dizendo que é possível fazer piada inclusive com Deus. Ele disse isso no discurso dele. Então é demais poder estar ali com aqueles comediantes todos. A dona Florinda estava lá". Fábio Porchat Humorista

Já durante entrevista ao Mais Você, na manhã desta segunda-feira (17), detalhou que o encontro com o papa ocorreu com mais de cem atores e comediantes, incluindo Stephen Colbert, Whoopi Goldberg, Chris Rock e Jimmy Fallon. Também estavam os brasileiros Cacau Protásio e Cris Wersom.

Para Porchat, o momento foi emocionante. "Há 400 anos talvez se eu tivesse me encontrado com o Papa, talvez ele estaria me queimando na fogueira. É maravilhoso, estar, em 2024, pela primeira vez na história o Papa se encontra com comediantes. E o discurso dele foi muito bonito, dizendo que quando algum comediante consegue fazer uma pessoa rir sem humilhar, Deus também sorri", declarou no Mais Você.