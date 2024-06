Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (18)

A novela 'Cheias de Charme' desta terça-feira (18) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Conrado tenta se aproximar de Cida.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta terça-feira

Conrado tenta se aproximar de Cida. Socorro fala para Chayene que colocará em prática o plano para acabar com as Empreguetes. Conrado pensa em Cida. Penha acredita que Cida ficará com Elano. Rodinei avisa aos grafiteiros que vai para Berlim. Sarmento teme perder sua licença para advogar. Socorro vê Sandro ensaiando com Patrick e conta para Penha. Ariela sente contrações e é levada para a maternidade.

Penha exige que Sandro comece a trabalhar no Chopeokê. Socorro sorri ao ver Rosário irritada com Penha. Rodinei pensa em chamar a Crew para denunciar o processo contra Sarmento. Socorro avisa a Chayene que as Empreguetes e Fabian estão indo para o orfanato. Nasce o bebê de Ariela. Chayene diz que está grávida de Fabian.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.