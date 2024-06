Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (18)

A novela 'Alma Gêmea' desta terça-feira (18) vai ao ar às 17:05, após 'Mais que Especiais'. Nesse capítulo, Guto pede desculpas a Serena por ter lhe forçado a dançar.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta terça-feira

Guto pede desculpas a Serena por ter lhe forçado a dançar. Serena se sente mal ao ver Guto. Guto pergunta a Serena por que ela se sente mal ao vê-lo. Serena tenta fugir, mas Guto a impede e diz que ela só poderá ir embora depois que lhe disser o que sabe sobre ele. Agnes afirma para Rafael que Serena não é Luna e aposta que ela jamais aprenderá a dançar. Roberval vê que Serena está passando mal e se oferece para levá-la para casa. Serena manda Guto se afastar dela. Raul conta para Cristina que enviou uma carta anônima para Rafael acusando Abílio de roubar a empresa de rosas. Osvaldo explica para Hélio que só estava se divertindo um pouco com Eliete.

Hélio comenta com Osvaldo que Divina morrerá de ciúmes se descobrir. Abílio comenta com Clarice que vai comprar um carro. Clarice tira uma carta ruim no tarô e pede que Abílio não compre o carro, mas ele não lhe dá ouvidos. Débora afirma para Cristina que Rafael achará estranha a reação que Serena tem ao ver Guto e poderá concluir que eles já foram namorados. Ela manda Cristina convencer Guto a não desistir de conquistar Serena. Rafael estranha ao saber que Serena passou mal ao ver Guto e pergunta se ela já não o conhecia. Serena fala para Rafael que ele terá que confiar nela. Jorge é demitido de outro emprego.

Crispim fala para Bernardo que precisa vender um leitão para pagar pelo santo que encomendou. Bernardo não permite que Crispim venda um leitão e ele pensa em vender Doralice. Vera confessa para Eduardo que é apaixonada por ele. Raul dá uma pulseira de Olívia a Kátia. Xavier pergunta a Guto se ele não acha melhor se livrar de Serena de uma vez. Rafael pergunta a Cristina se ela já namorou Guto. Cristina fala para Rafael que Guto quis namorá-la, mas nunca conseguiu. Ela insinua para Rafael que talvez Serena e Guto já se conheçam, deixando-o perturbado. Eduardo tenta beijar Vera, mas ela não permite.

Divina exige que Osvaldo deixe Ofélia dormir no quarto deles. Mirella fala para Olívia que, um dia, ela encontrará um novo amor e voltará a ser feliz. Olívia afirma para Mirella que jamais confiará de novo em homem algum. Débora garante a Cristina que, aos poucos, ela conseguirá envenenar a alma de Rafael. Rafael se pergunta se Serena mentiu para ele. Guto fala para Xavier que só se livrará de Serena se tiver certeza de que ela sabe algo que possa incriminá-lo.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.