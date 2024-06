Cláudia Alencar volta a hospital após um mês para cirurgia de emergência

Após alta receber alta em 6 de junho, Claudia Alencar, de 72 anos, voltou ao hospital para realizar uma cirurgia de emergência, nesta segunda-feira (17). A atriz esteve por seis meses internada, tratando uma infecção bacteriana.

A informação da internação foi repassada pela equipe de Claudia ao portal Leo Dias. A atriz sentiu dores intensas na coluna o que levou a nova ida a unidade hospitalar.

Claudia Alencar é conhecida no mundo artístico por seus papéis em novelas como "Tieta" (1989) e "Fera Ferida" (1993). Antes do problema de saúde, ela estava cotada para a novela "Beleza Fatal" na HBO Max, mas precisou deixar o elenco.

Relembre

A artista foi diagnosticada com uma infecção bacteriana grave após uma cirurgia na coluna. No dia 17 de dezembro, ela deu entrada na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio, quando foi submetida a tratamentos intensivos e enfrentou um quadro sério.

No dia 24 de dezembro, a atriz passou por uma nova cirurgia para tratar a ferida operatória que causou a infecção e identificar a bactéria responsável. Após dois dias, ela passou por um procedimento de retirada do tubo endotraqueal, conhecido como extubação.

Ao ser transferida para o Hospital Placi Barra, a atriz passou por um processo de reabilitação, apresentando melhora funcional com ganho em equilíbrio e força muscular global.

"Durante a internação a equipe multidisciplinar do Placi Barra elaborou um planejamento terapêutico voltado para reabilitação motora e controle de dor, com isso a Sra. Claudia apresentou excepcional recuperação motora, ganho de força e massa muscular. Atualmente, está independente do ponto de vista motor e funcional, sem sequelas motoras, sendo capaz de realizar suas atividades diárias de vida e físicas", informou último boletim médico do hospital.