Internada há 25 dias, atriz Claudia Alencar é transferida para leito semi-intensivo

A atriz Claudia Alencar foi transferida para um leito semi-intensivo após 25 dias internadas, segundo boletim médico divulgado nesta quinta-feira (28). A artista também voltou a caminhar na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, onde está internada.

Apesar da melhora clínica, ainda não há previsão de alta hospitalar. "A Sra. Claudia G Alencar segue em melhora clínica, em uso dos mesmos antibióticos, caminhando no corredor, já na unidade semi-intensiva", diz um trecho. "Por ora, sem previsão de alta hospitalar", finaliza.

Entenda o caso

Claudia está internada desde o dia 16 de dezembro por conta de uma infecção da bactéria Staphylococcus aureus. O contato com esse tipo de bactéria é comum, mas em alguns casos pode levar a uma infecção generalizada ou “sepse”.

Ainda em dezembro, no dia 24, a atriz passou por uma cirurgia na região da coluna, com o objetivo de retirar a secreção que causou a infecção bacteriana e descobrir a extensão do problema.