Eslô encontra casaco de Rodrigo Mussi e relembra brother no BBB 22, sem saber do acidente

Sem saber do acidente de Rodrigo Mussi, Eslô encontrou casaco, que pertencia ao brother, na casa do Big Brother Brasil (BBB) 22. Em conversa com Lina e Natália, relembrou do ex-colega de confinamento na sexta-feira (1º).

O empresário sofreu um grave acidente de carro, na madrugada de quinta-feira (31), na altura da Marginal Pinheiros, em São Paulo. Rodrigo Mussi foi sedado após cirurgia e permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em observação.

Vai dar certo, Rodrigo. Continuem com as orações 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/WxHJ4r01bF — Eslô Marques 🇸🇮 (@eslomarques) April 1, 2022

Vestida com o casaco cinza, Eslô apontou: "Cara, é a cara do Rodrigo. O Rodrigo deu para Laís, que deu para mim".

Ao analisar a vestimenta, Natália chegou a comentar, com um sorriso no rosto: "Ah, eu lembro do Rodrigo com ela. Ele amava usar essa blusa."

Acidente de Rodrigo

Na noite da última quarta-feira (30), Rodrigo estava no jogo São Paulo x Palmeiras. Após a partida, solicitou um carro em aplicativo de corridas.

No veículo, o motorista teria cochilado e colidido contra a traseira de um caminhão. No momento do acidente, o gerente comercial estava no banco de trás. Por não estar usando cinto de segurança, Rodrigo bateu no balco do passageiro.

O ex-BBB sofreu traumatismo craniano, além de fraturas pelo corpo. Segundo a assessoria do influencer, até a noite desta quinta, o estado de saúde é considerado delicado, porém estável.

Ele passou por uma cirurgia múltipla, na perna e na cabeça, e segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas de São Paulo.