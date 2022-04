Enquete BBB 22: Eslovênia, PA ou DG? Vote em quem você quer fora da casa

Eslovênia, Paulo André e DG estão no 11º paredão do Big Brother Brasil 22. Os brothers acabaram na berlinda após definição na noite desta sexta-feira (1º). A eliminação de um deles já acontecerá no próximo domingo (3).

Com o programa se encaminhando para a reta final, as dinâmicas foram aceleradas. Assim, a berlinda de sexta não terá Bate e Volta e, após a eliminação de domingo, já ocorrerá uma nova Prova do Líder e outra Formação do Paredão.

Formação do Paredão

O anjo da semana é autoimune, então Jessilane não podia ser votada. Enquanto Gustavo, líder da semana, indicou Eslovênia direto para o paredão.

Além disso, o brother ainda precisou escolher entre Paulo André e Arthur, escolhidos para o castigo do monstro, para ir à berlinda. Para movimentar a casa, indicou PA.

A dinâmica contou ainda com a votação da casa no confessionário e Douglas Silva foi o mais votado da casa, com 5 indicações, enquanto Lina foi a segunda mais escolhida.

