Morre Maddy Baloy, influencer que compartilhou batalha contra o câncer terminal, aos 26 anos

Maddy Baloy, conhecida no TikTok pela coragem de documentar sua trajetória com câncer terminal, morreu aos 26 anos, nessa quarta-feira (1º). A informação foi confirmada pelo noivo da influenciadora, Louis Risher, que descreveu sua passagem como pacífica e repleta de amor.

"Madson nos deixou pacificamente na noite passada", disse o noivo em um comunicado divulgado nesta quinta-feira (2), acrescentando que ela estava "rodeada de amor".

Louis Risher revelou que a jovem faleceu no dia do seu aniversário e que partiu de mãos dadas com ele. “Eu fiz 27 anos ontem, na verdade. Fiquei segurando a mão dela o dia todo e isso era tudo que eu precisava".

O diagnóstico

Foi no verão de 2022 que Baloy começou a ter problemas estomacais. Após mais de um ano tentando resolver essas disfunções por meio de mudanças de dieta, em fevereiro de 2023, ela vomitou sangue repetidamente e começou a ter problemas sensoriais.

Inicialmente, ela acreditava ter contraído "um verme" ou um vírus estomacal de um dos seus alunos do jardim de infância, na escola em que lecionava, na Flórida. No entanto, seu noivo a incentivou a procurar atendimento médico. Através dos exames feitos, os médicos descobriram anormalidades no intestino grosso que exigiram uma cirurgia de emergência. Mais tarde, eles também encontraram vários tumores cancerígenos pressionando seu intestino grosso.

Após receber a notícia do câncer através de sua família, a jovem de 26 anos decidiu transformar a situação trágica em algo positivo. Em suas redes sociais, Maddy compartilhava sua jornada, atraindo milhares de seguidores. Só no TikTok ela cativou mais de 400 mil espectadores e acumulou mais de 7 milhões de likes em seus posts. Em seus vídeos, ela compartilhava o dia a dia ao lado da família, detalhes do tratamento e atualizações sobre a evolução da doença.

"Eu sabia que tinha muito a dizer", disse ela à revista People, enfatizando a importância de experimentar “cada emoção enquanto estivermos aqui, porque não ficaremos aqui por muito tempo”.