Davi Brito faz live e reage a encontro com influencer: ‘Estou solteiro, faço o que quiser’

O campeão do “BBB 24”, Davi Brito, tem recebido muitas críticas após o término do programa, principalmente devido ao fim do relacionamento com Mani Reggo. Nos últimos dias, ele foi flagrado jantando com a influenciadora digital Bárbara Contreras, em Salvador. Nesta quinta-feira (2), Davi abriu uma live para desabafar e afirmou que por está solteiro, “faz o que quiser”.

“Não posso fazer mais nada, tudo sou criticado, estão querendo queimar minha imagem, meu filme e não sei o motivo. O que eu estou fazendo para as pessoas me atingirem dessa forma? Acho que cada um tem que cuidar da sua vida, parem de ficar me julgando todo tempo. Estou vivendo. Não vou ficar maluco, depressivo... As pessoas que estão pensando que vão me atingir, não vão”, iniciou ele.

“Fiquem na paz. Estou dando o meu melhor, vivendo a vida como tem que ser vivida. Para quem está pensando que vai me derrubar, não vai. Se eu canto é: 'Davi está apaixonado, isso, aquilo'... Para com isso, galera. Deixem minha vida. Se eu quiser conhecer uma menina, estou solteiro, faço o que eu quiser, a vida é minha. Vou seguir minha vida em paz, vou estudar Medicina, vou virar doutor”, continuou.

“O relacionamento que eu tinha, cabe a mim resolver... Estou passando para deixar esse recado para vocês. Estou seguindo minha vida. Se querem ofuscar meu brilho de campeão do BBB 24, não vão. A marca já está lá. Passando também para agradecer quem quer me ver bem”, finalizou Davi.

Ex-namorada

Dentro do “BBB 24”, o motorista de aplicativo dizia que era casado com Mani, mas quando ganhou o programa, afirmou em entrevista à Ana Maria Braga que os dois ainda estavam se conhecendo, o que não agradou os fãs da mulher.

Após deixar o programa, Davi gravou participação no “Altas Horas”, que vai ao ar em 4 de maio, e confirmou o término do relacionamento. Mani também comentou o fim do romance em postagens nas redes sociais, mas agora tem mostrado como está sua vida na nova fase.