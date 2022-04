Após paredão surpresa no BBB 22, Gustavo declara para Douglas: 'não fiz o que eu queria'

Após a formação de um paredão surpresa no Big Brother Brasil (BBB) 22, na sexta-feira (4), o curitibano e líder Gustavo conversou com Douglas Silva, indicado pela casa, sobre a escolha de voto em Paulo André para ir à berlinda.



"Obviamente, entre você e Arthur, eu preferia que o Arthur fosse. Só que achei que, puxando o PA, a casa ia dividir", justifica o líder.

"É isso, foi uma aposta, até eu apostaria”, disse entender Douglas, que complementou: "Achei que a Nat não votaria em mim, não tem motivo ela votar em mim".

Formação do paredão

O anjo da semana foi autoimune, então Jessilane não podia ser votada. Enquanto Gustavo, líder da semana, indicou Eslovênia direto para o paredão.

Além disso, o brother ainda precisou escolher entre Paulo André e Arthur, escolhidos para o castigo do monstro, para ir à berlinda. Para movimentar a casa, indicou PA.

A dinâmica contou ainda com a votação da casa no confessionário e Douglas Silva foi o mais votado, com cinco indicações, enquanto Lina foi a segunda mais escolhida.