Tadeu Schmidt apresenta BBB 22 em estúdio improvisado após fortes chuvas no Rio de Janeiro

O apresentador Tadeu Schmidt abriu a edição de sexta-feira (1º) do BBB 22 informando que não apresentaria o reality show dos estúdios Globo em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Por conta das chuvas na cidade, ele precisou realizar a apresentação de um estúdio improvisado.

"Boa noite, o seu BBB 22 está no ar. Hoje de um jeito diferente. Devido às fortes chuvas na cidade do Rio de Janeiro, eu não estou falando com vocês dos estúdios Globo em Jacarepaguá", iniciou Tadeu.

"Por questões de segurança, para não atravessar as ruas da cidade, eu estou aqui na nossa emissora no Jardim Botânico", disse também tranquilizando o público quanto ao andamento corriqueiro da atração televisiva.

Paredão surpresa

A apresentação de Tadeu na sexta ao vivo também foi uma surpresa, já que ele geralmente não conversa com os brothers confinados neste dia da semana.

A novidade aconteceu por conta da formação de um paredão relâmpago, no qual o líder Gustavo teve que indicar dois participantes à berlinda que será resolvida no fim de semana.

Com a dinâmica, foram indicados pelo líder a miss Eslovênia e o atleta Paulo André. Enquanto isso, Douglas Silva foi o mais votado entre os confinados na casa do BBB 22.