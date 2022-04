Irmão de Rodrigo Mussi comenta estado de saúde de ex-BBB: 'ele vai melhorar'

Diogo Mussi, irmão do ex-BBB Rodrigo Mussi, postou um novo comunicado sobre Rodrigo Mussi e pediu que as pessoas aguardem as notícias do boletim médico, neste sábado (2). .



"Entendam, se ninguém ligou, é sinal de que segue estável e em recuperação. Ele vai melhorar, tenho certeza! Acreditem", diz mensagem no Instagram.

O gerente comercial de 36 anos, conhecido por participal do BBB 22, foi hospitalizado com traumatismo craniano após sofrer um acidente de trânsito.

O irmão do ex-BBB esteve no Hospital das Clínicas, em São Paulo (SP), na sexta-feira (1º). Ele afirmou que Rodrigo Mussi segue estável e elogiou os médicos que estão cuidando de seu caso.

Ele ainda falou sobre um novo comunicado médico. "Teremos informações no final da tarde, com o boletim médico", reforçou.

Rodrigo Mussi foi arremessado do veículo por não usar cinto de segurança ​

Legenda: Veículo sofreu forte impacto na parte da frente Foto: Reprodução/TV Globo

O ex-BBB não usava cinto de segurança durante acidente, na madrugada de quinta-feira (31), em São Paulo. A informação foi divulgada pelo Jornal da Globo.

Rodrigo Mussi viajava como passageiro em um carro de transporte por aplicativo. Em entrevista, o motorista contou que dormiu e acabou batendo na traseira de um caminhão.