Quem saiu do BBB 22? Eslovênia é a 11ª eliminada com 80,74% dos votos

A ex-miss Pernambuco, Eslovênia Marques, foi a 11ª eliminada do BBB 22 neste domingo (3), com 80,74% de rejeição. A sister deixou o reality show em um paredão disputado ao lado de Paulo André, o PA, e de Douglas Silva, o DG. Ambos foram seus oponentes no jogo.

O resultado da berlinda foi anunciado na noite deste domingo pelo apresentador Tadeu Schmidt. DG e PA terminaram o 11º paredão com 18,07% e 1,19% dos votos, respectivamente. Ao todo, a berlinda registrou 49.791.871 votos.

O resultado da enquete do Diário do Nordeste já havia apontado Luas como mais rejeitado pelo público esta semana, com 69,4% dos votos dos leitores. Enquanto PA e Scooby apareceram na enquete com 20,1% e 10,4%, respectivamente.

Formação do Paredão

O anjo da semana é autoimune, então Jessilane não podia ser votada. Enquanto Gustavo, líder da semana, indicou Eslovênia direto para o paredão.

Além disso, o brother ainda precisou escolher entre Paulo André e Arthur, escolhidos para o castigo do monstro, para ir à berlinda. Para movimentar a casa, indicou PA.

A dinâmica contou ainda com a votação da casa no confessionário e Douglas Silva foi o mais votado da casa, com 5 indicações, enquanto Lina foi a segunda mais escolhida.