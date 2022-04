Ex-BBB Vyni se muda para São Paulo e quer apostar na carreira de humorista

O ex-BBB Vyni se mudou para São Paulo. Natural do Cariri, Interior do Ceará, ele revelou em entrevista ao UOL querer seguir carreira de humorista, se apresentando nos palcos de diversas regiões do País.

Vyni comentou adorar as redes sociais e que ir além. "Quero muito estar nos palcos, rodar o Brasil. Tenho um leque de possibilidades na minha frente e preciso organizar", disse.

Segundo ele, não forçou momentos engraçados durante o programa. Vyni diz não entender porque isso incomodou tanto, mas entende a reação do público: "Quando fui assistir, rever as cenas, até eu assistindo acharia que foi forçação, mas de verdade não era. Sou muito estabanado na vida real, mas entendo o lado das pessoas".

RELAÇÃO COM ELIEZER

Vyni e Elezer passavam horas próximos um ao outro dentro da casa. O cearense fala abertamente que Eli é uma pessoa fundamental para ele e que respeita a trajetória do parceiro.

Legenda: O cearense esteve no Nordeste nesse sábado (2), assistindo ao show de Juliette, e retornou para São Paulo Foto: Reprodução/Instagram

Sobre um possível affair, ele desconversa e alega que do lado de fora, sem câmeras, trata os amigos com muito carinho: "Eu até brinco dizendo que o pessoal arrumou um relacionamento para mim. O tipo de amizade que tinha com ele, é o mesmo que tenho aqui fora com outros amigos meus. Muitas coisas faladas lá dentro, eram tiradas do contexto por algum motivo. Lá dentro, talvez não tenha sido bem visto".

Vyni "Fica até o alerta para mim mesmo sobre se entregar demais e se colocar em segundo plano. Priorizei muito as pessoas lá dentro e esqueci de me priorizar, ele sabe disso"

Nesse sábado (2), Elizer conversou com outros colegas do confinamento sobre sua amizade com o eliminado. O empresário chegou a afirmar que se sente culpado pela eliminação do cearense. "Eu acho que a nossa amizade atrapalhou ele lá fora, eu tenho essa sensação", disse o atual participante do Big Brother Brasil 22.