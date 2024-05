MP do Rio Grande do Sul apura decretos emergenciais em cidades não atingidas por enchentes

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) investiga se alguns municípios gaúchos decretaram situação de calamidade pública sem terem sido diretamente atingidos pelas enchentes. A medida foi confirmada pelo procurador-geral de Justiça do MPRS, Alexandre Saltz, nesta quinta-feira (9).

“Determinei que fosse instaurada uma investigação no âmbito do Ministério público para repasse para a sociedade se verdadeiramente esses municípios vivem a situação de calamidade”, defendeu Saltz.

Os decretos de calamidade visam a disponibilização de recursos financeiros públicos de forma facilitada. De acordo com o órgão, dois promotores de Justiça estão responsáveis pelas investigações sobre o uso dessas medidas.

Segundo o procurador de Justiça Fábio Costa Pereira, os membros do MP buscam entender se houve desvio de finalidade para a adoção das medidas cabíveis. “Nós iremos fazer as requisições dos termos, principalmente dos procedimentos que levaram a estes decretos”, explicou.

Conforme divulgado pelo Uol, a investigação do MPRS ocorre após a notícia de que a Prefeitura de Imbé, no litoral do RS, decretou estado de calamidade, mesmo sem a cidade ter sido afetada diretamente pelas enchentes. O prefeito Luiz Henrique Vedovato (MDB) teria argumentado que, apesar de não ter sofrido com as inundações, o município já recebeu mais de cinco mil pessoas e os recursos seriam direcionados para atender aos desabrigados.

