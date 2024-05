Mulher entra em trabalho de parto e dá à luz em abrigo no RS

Uma mulher entrou em trabalho de parto em um abrigo localizado em Sapucaia do Sul, Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no último 5 de maio. Ariel nasceu no hospital municipal, assim que Katiele Borges chegou na unidade. Ela teve a casa inundada nas enchentes que ocorrem no estado.

As informações são do g1. Mãe e filho receberam alta na última quinta-feira (9). Conforme a prefeitura, eles foram levados a um abrigo mais tranquilo.

Katiele narra que viu a casa sendo inundada: "A gente esperou entrar água dentro de casa e saiu", relata.

Embora estejam recebendo doações de roupas para o recém-nascido, a família informou que precisam de fralda.

Perigo para chuvas intensas

O Rio Grande do Sul segue sob alerta de perigo para chuvas intensas até segunda-feira (13). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as precipitações serão mais fortes no centro-leste e nordeste do estado, incluindo a Região Metropolitana de Porto Alegre.

Os acumulados de chuva no período poderão superar os 150 mm. A condição pode agravar a situação do estado, onde as enchentes já deixaram pelo menos 143 mortos, 806 feridos e 125 desaparecidos, conforme o último boletim da Defesa Civil do RS.

Regiões que estão com aviso de “Grande Perigo”, como a metropolitana de Porto Alegre e o nordeste rio-grandense, devem ter chuvas superiores a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Isso representa risco de transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.