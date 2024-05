Dinheiro doado ao RS será usado para dar R$ 2 mil para cada família atingida por enchentes

O dinheiro doado para o pix SOS Rio Grande do Sul deve permitir que cada família desabrigada em decorrência das fortes chuvas que atingem o estado receba R$ 2 mil. A decisão foi tomada pelo Comitê Gestor responsável por administrar as doações.

Até sábado (11), R$ 93,4 milhões já tinham sido arrecadados. Por meio de nota, o Governo do Rio Grande do Sul informou que, caso sobre verba após os pagamentos, valores extras poderão ser depositados para famílias. As informações são da Folha de S. Paulo.

De acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil do RS, às 18h de sábado, há mais de 537 mil pessoas desalojadas devido às fortes chuvas no estado. Destas, 81 mil estão em abrigos por não terem para onde ir.

As famílias que desejam receber a quantia precisam preencher alguns critérios, como terem ficado desabrigadas ou desalojadas em decorrência dos eventos climático, ainda que já tenha retornado para suas casas; se inscrever no CadÚnico ou no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF); ter renda de até três salários mínimos; e não ter sido contemplada pelo programa Volta por Cima, do governo do Rio Grande do Sul.

Os valores devem ser repassados inicialmente para famílias de localidades afetadas em que já é possível começar ações de recuperação. O cadastro ocorrerá nos próprios municípios. Uma plataforma digital deve ser criada para agilizar o procedimento.

Para sacar o dinheiro, as famílias irão receber um cartão de débito pré-pago da Caixa após a inclusão no cadastro.

Parte das doações será destinada para compra imediata de 30 mil cobertores para os desalojados. O montante para este fim deve ser de R$ 660 mil.