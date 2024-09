Dois tremores de terra são registrados em Sobral no sábado, 31

O Laboratório Sismológico (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) registrou dois tremores de terra no município de Sobral, na região Norte do Ceará, no último sábado (31). Um deles ocorreu às 5h24 e o outro, às 17h21, com intensidades de 1.7 mR e 1.8 mR, respectivamente.

Essas informações ainda não estão disponíveis no site do LabSis, mas foram confirmadas ao Diário do Nordeste pelo professor Aderson Nascimento, coordenador do laboratório.

Legenda: Um dos tremores de terra que ocorreram em Sobral no último sábado (31) foi registrado às 5h24 e o outro, às 17h21 Foto: LabSis/UFRN

Em relação aos registros de 2024, a página traz informações do período de 3 de janeiro a 28 de agosto. Segundo esses dados, outros 28 tremores de terra foram detectados no Ceará ao longo do ano. É a segunda maior quantidade entre os estados do Nordeste.

Em primeiro lugar está a Bahia, com 97 ocorrências. Em seguida, estão Ceará (28), Alagoas (27), Pernambuco (15) e Rio Grande do Norte (3).

Nessa base, em que os registros de Sobral não estão inseridos, o tremor de terra mais recente relacionado ao Ceará ocorreu em Massapê, às 15h27 do dia 16 de agosto. A atividade sísmica teve magnitude preliminar calculada de 1.5 mR e não houve relatos de moradores que sentiram o tremor, até a publicação do evento pelo LabSis.

TREMORES DE TERRA NO CEARÁ

A cidade cearense onde foram identificados mais tremores de terra em 2024 é Camocim, com 7 eventos ao longo deste ano. Santana do Acaraú, Massapê, Maranguape, Irauçuba e Ipaumirim tiveram, cada uma, 2 registros.

Além disso, um tremor de terra ocorreu nos seguintes municípios: Uruoca, Teijuçoca, Pereiro, Meruoca, Jaguaribe, Jaguaretama, Itatira, Granja, Coreaú e Caridade.

Outro evento foi registrado na região da Costa Atlântica do estado do Ceará, às 2h59 do dia 28 de julho, com magnitude preliminar calculada de 2.8 mR.

POR QUE OCORREM TERREMOTOS NO CEARÁ?

Ao contrário da crença comum de que não ocorrem terremotos no Brasil, centenas de pequenos tremores de terra são registrados todos os anos, em maior ou menor intensidade. Como o País está localizado no centro da placa tectônica, em uma região considerada “tectonicamente estável”, isso indica a presença de falhas geológicas no território nacional, com destaque para o Nordeste.

“Mesmo sendo relativamente menores em termos de quantidade e magnitude na escala Richter, quando comparados aos terremotos em regiões de limites de placa, a ocorrência e a distribuição espacial desses abalos sísmicos em território brasileiro são bastante relevantes e dizem muito sobre a geologia da porção brasileira da placa tectônica Sul-Americana”, explica um informe de 2023 da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais.

No Ceará há cinco falhas sísmicas que passam por 42 cidades: