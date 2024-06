Fortaleza estaria preparada para um terremoto? Estudo analisa a influência de sismos nas edificações

“De forma geral, as estruturas mais baixas, de até quatro pavimentos, executadas com materiais mais frágeis, tipo alvenarias, são mais vulneráveis à ação sísmica, o que é uma verdade preocupante, já que este tipo de estrutura ainda é predominante nas nossas cidades”, complementa Mota.

O professor explica que essas estruturas normalmente são projetadas para resistir a forças verticais da gravidade (peso), mas não à força horizontal da ação sísmica.

A pesquisa considerou os edifícios residenciais com pelo menos dois andares construídos entre 1940 e 2017. As ações sísmicas aplicadas tiveram como base a NBR 15.421, de 2006, documento da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que estabelece os procedimentos e requisitos para verificar a segurança das estruturas, enquanto para as ações de vento a norma observada foi a NBR 6123.

Além da intensidade do tremor e da distância entre o edifício e o epicentro do sismo, o terreno sobre o qual a estrutura está construída também tem impacto nos danos. Segundo a metodologia utilizada no trabalho, Miranda explica que os dois tipos de solo identificados em Fortaleza amplificam as ações sísmicas.

VULNERABILIDADE POR BAIRRO DE FORTALEZA

O trabalho também traz o parâmetro S/V para os prédios de cada bairro da Capital — neste caso, sem diferenciar a quantidade de andares. Em todos eles, o índice é maior que um, mas a vulnerabilidade das regiões varia.

O maior valor (8,19) foi encontrado no Autran Nunes, indicando que a provável ação sísmica pode superar a de vento em oito vezes. Em seguida vêm Parque Manibura (7,51) e Olavo Oliveira (7,38). No outro extremo estão o Cais do Porto, com o patamar mais baixo (1,46), Patriolino Ribeiro (2,11) e De Lourdes (2,33).

“No Meireles, [o parâmetro é] 2,45. Mas não tem só edifícios altos? Não. Tem uma composição de edifícios mais altos e mais baixos. Os mais altos têm S/V abaixo de um. Os mais baixos, acima de um. Essa composição leva ao número do S/V do bairro”, explica Miranda.

Considerando apenas os prédios mais baixos de cada bairro, de 2 a 4 andares, os 10 bairros com maior vulnerabilidade são:

Autran Nunes: 8,19 Parque Manibura: 7,81 Parque Iracema: 7,79 Cajazeiras: 7,62 Olavo Oliveira: 7,38 Padre Andrade: 7,28 Alto da Balança: 7,23 Antônio Bezerra: 7,21 Cristo Redentor: 7,11 Pres. Kennedy: 7,09

Já entre as construções mais altas, com mais de 20 andares, as ações sísmicas superam as de vento apenas nos seguintes bairros:

Cambeba José Bonifácio Jacarecanga São João do Tauape Papicu Salinas.

Em outros 12 ocorre o contrário, incluindo Meireles, Cocó, Praia de Iracema e Varjota.

PROJETISTAS NÃO CONSIDERAM O RISCO SÍSMICO