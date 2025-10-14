Tremor de terra surpreende moradores de Luís Eduardo Magalhães, na BA

Um tremor de terra foi registrado na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. O abalo ocorreu nesta terça-feira (14), por volta das 10h.

O fenômeno também foi sentido no município de Taguatinga, no sudeste do Tocantins.

A Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) confirmou o registro do tremor, que inicialmente havia sido estimado em magnitude 4,2 na escala Richter.

Em contato com a sismóloga Eveline Sayão, da RSBR, o Diário do Nordeste apurou que o valor foi revisado para 3,9.

Segundo Eveline, o tremor é considerado de baixa magnitude e não há motivo para alarde.

Moradores de Taguatinga relataram nas redes sociais que sentiram o chão tremer em alguns pontos da cidade. “Parecia um rolo compressor passando na rua”, descreveu um dos moradores.

Abalos sísmicos desse porte são relativamente comuns no Brasil, especialmente na região Nordeste. No último sábado (11), por exemplo, foi detectado um tremor de magnitude 1,9 na cidade de Jacobina,também na Bahia.

*Estagiária sob supervisão do jornalista Felipe Mesquita.