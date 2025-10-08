Brasileira vence Miss Asia Pacific após terremoto nas Filipinas

A brasileira Isabela Fernandes foi coroada Miss Asia Pacific International 2025, nas Filipinas, nesta quarta-feira (8). A conquista aconteceu apenas uma semana depois de a modelo viver momentos de tensão durante um terremoto de magnitude 6,9. A brasileira desfilava no palco durante uma etapa do concurso quando aconteceu o terremoto.

Isabela disputou o título com candidatas de todos os continentes e conquistou o primeiro lugar, deixando em segundo a representante da casa, Anita Gomez, Miss Filipinas. O Top 5 foi completado por Tailândia, Bélgica e Países Baixos, respectivamente.

Em seu discurso, a brasileira destacou a emoção de representar o país e a superação pessoal ao longo da competição.

“Estar aqui já é uma grande trajetória. Sem sombra de dúvidas, saí muito da minha zona de conforto. Estar entre candidatas de diferentes culturas e países é de fato um trabalho árduo, mas estar aqui e presenciar tudo com pessoas tão hospitaleiras e carinhosas como os filipinos faz tudo valer a pena”. Isabela Fernandes Miss Asia Pacific International 2025

Terremoto nas Filipinas

Registrado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o terremoto teve epicentro a cerca de 11 quilômetros de Calape, na província de Bahol, a 53 km de Cebu, cidade que sediava o concurso. Durante o tremor, Isabela precisou ser ajudada a sair do palco e depois tranquilizou os fãs nas redes sociais: “Estamos bem, graças a Deus".

Com quase 60 anos de história, o Miss Asia Pacific International é um dos concursos de beleza mais tradicionais do mundo, reunindo representantes da Ásia, do Pacífico e também de países como Brasil e Venezuela, além de candidatas europeias e africanas.

A vitória de Isabela marca a segunda conquista do Brasil na competição: a primeira foi em 2017, com a modelo catarinense Francielly Ouriques.