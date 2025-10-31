Diário do Nordeste
Montagem com duas fotos de colisão ocorrida entre uma moto e um veiculo de grande porte

Segurança

Policial militar e técnica de enfermagem morrem em colisão entre moto e caminhão na CE-166

O homem, que era policial militar, tinha 29 anos e estava com a companheira, uma mulher de 28 anos

Redação 27 de Julho de 2025
Júnior Mano, homem jovem de terno cinza e gravata marrom, está sentado em uma bancada parlamentar, com expressão séria e olhar voltado para o lado. Ele está em um ambiente institucional, na Câmara dos Deputados, com microfones e outros parlamentares ao fundo. A cena transmite um momento de sessão ou reunião formal.

PontoPoder

Em 5 anos, Júnior Mano indicou R$ 117 milhões a 66 cidades do Ceará em emendas; Nova Russas lidera

O envio de recursos federais a municípios está no centro das investigações da Polícia Federal

Ingrid Campos 17 de Julho de 2025
Deputado federal Júnior Mano

PontoPoder

Caso Júnior Mano: investigação da PF mapeia esquema que envolvia pelo menos 12 prefeituras no Ceará

As informações foram citadas na decisão do ministro Gilmar Mendes que autorizou a operação Underhand nesta terça (8)

Luana Barros 10 de Julho de 2025
foto de viatura da Polícia Militar do Ceará (PMCE)

Segurança

Homens armados disparam contra carro de advogado no Interior do Ceará; polícia investiga caso

Vítima acabou perdendo o controle do veículo na localidade de Cacimba Nova, no município de Madalena

Redação 20 de Junho de 2025
Imagem mostra uma mulher chamada Dina Pereira com os produtos de sua marca, Flor da Aurora

Opinião

Apicultora do sertão do Ceará vendia produção em hospital e hoje leva mel cearense para o mundo

Dina Pereira criou, em 2022, a Flor da Aurora, negócio de mel gourmet e cosméticos naturais a partir do mel

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 14 de Junho de 2025
Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Ceará

PontoPoder

TCE identifica prefeituras no Ceará que pagam salários superiores ao teto remuneratório; veja lista

Segundo a Constituição, a remuneração máxima de servidores municipais é o valor do salário do prefeito da cidade

Luana Barros 24 de Janeiro de 2025
Mapas atualizados de quatro cidades do Ceará

Ceará

Quatro cidades do Ceará mudaram de tamanho, segundo o IBGE; veja os novos mapas

Municípios fazem parte dos 199 territórios que tiveram seus limites alterados

Nicolas Paulino 18 de Dezembro de 2024
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Madalena?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Madalena?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
fachada do banco bradesco com viatura da polícia estacionada em frente

Segurança

Homens rendem gerente e assaltam agência bancária em Madalena, Interior do Ceará

Os suspeitos estavam armados quando anunciaram o assalto, nesta terça-feira (30)

Redação 30 de Agosto de 2022
