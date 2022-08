Acidente entre ambulância e van deixa cinco feridos no Interior do Ceará

Um acidente entre uma ambulância e uma van deixou cinco pessoas feridas no município de Madalena, no Interior do Ceará. De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), as vítimas foram o motorista do veículo de saúde, de 29 anos, e três mulheres com idades de 55, 52 e 44 anos.

Segundo a corporação, o acidente ocorreu na CE-366 na manhã desta sexta-feira (26). A Polícia foi acionada por volta das 7h, em um ponto próximo à localidade de Sabonete, no distrito de São José de Macaoca.

A ambulância prestava serviços à Prefeitura de Itatira. O Diário do Nordeste não conseguiu contato com a gestão municipal para comentar o acidente.

O motorista da van informou que trafegava no sentido Lagoa do Mato quando a ambulância invadiu a preferencial e colidiu contra o veículo. O homem de 33 anos saiu ileso e foi encontrado pela PMCE obstruindo a pista e removendo a van.

Todas as vítimas foram socorridas a uma unidade hospitalar, mas não há atualizações sobre o estado de saúde delas.